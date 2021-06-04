Приміщення комплексу «Бабин Яр» віддають в оренду росіянам – Зісельс

Відповідне доручення дав прем’єр-міністр Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надав доручення Фонду державного майна України віддати в оренду приватному російському проєкту будинок колишньої контори Лук‘янівського єврейського кладовища. Про це повідомив співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс на своїй сторінці у Facebook.

«Як стало щойно відомо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надав доручення Фонду державного майна України віддати в оренду приватному російському проєкту «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» реконструйований на державні кошти будинок колишньої контори Лук‘янівського єврейського кладовища, який є частиною українського проєкту комплексної меморіялізації Бабиного Яру», йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

У травні 2020 року було опубліковано Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. Його підписали понад 750 осіб, зокрема відомі правозахисники, письменники, історики. Підписантів непокоять зв’язки МЦГБЯ із Росією та загальна концепція висвітлення подій у Бабиному Яру.

Під час німецької окупації у роки Другої світової війни урочище Бабин Яр у Києві стало місцем масових розстрілів мирного населення. В основному винищення зазнали євреї і роми, а також військовополонені і члени ОУН. Є різні дані щодо кількості загиблих у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч. В Українському центрі вивчення історії Голокосту вказують про близько 100 тисяч жертв за два роки окупації Києва.

Генеральний директор «Довженко-центру» Іван Козленко у своєму дописі у мережі Facebook зазначив, що так званий державний проєкт меморіалізації Бабиного Яру, підготовлений істориками Інституту історії НАНУ, є дуже контроверсійним та таким, що створений без залучення міжнародних спеціалістів з Голокосту.