Нові двері в Офісі Зеленського встановили через 73 дні після погрому (відео)

У нових дверей золотавіша нижня оковка

В будівлі Офісу президента Володимира Зеленського встановили нові двері замість тих, які пошкодили під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Фото опубліковано в Facebook Чесно.Київ.

Двері Офісу президента демонтували 21 березня, і відтоді отвори були закриті фанерними листами.

1 червня, за 73 дні після заворушень, на їх місці встановили нові двері.

Зазначається, що в дверей золотавіша нижня оковка, вимиті ручки і нова фарба.

Нагадамо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

У Державному управлінні справами повідомили, що вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту, становить 1,57 млн грн.