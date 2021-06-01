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    Нові двері в Офісі Зеленського встановили через 73 дні після погрому (відео)

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    Нові двері в Офісі президента - Нові двері в Офісі Зеленського встановили через 73 дні після погрому (відео)
    Нові двері в Офісі президента
    Фото: Чесно.Київ via Facebook

    У нових дверей золотавіша нижня оковка

    В будівлі Офісу президента Володимира Зеленського встановили нові двері замість тих, які пошкодили під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Фото опубліковано в Facebook Чесно.Київ.

    Двері Офісу президента демонтували 21 березня, і відтоді отвори були закриті фанерними листами.

    1 червня, за 73 дні після заворушень, на їх місці встановили нові двері.

    Зазначається, що в дверей золотавіша нижня оковка, вимиті ручки і нова фарба.

    Нагадамо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

    Громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

    В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

    У Державному управлінні справами повідомили, що вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту, становить 1,57 млн грн.

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    Теги: Київ акція будинок Офіс президента
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    Нові двері в Офісі Зеленського встановили через 73 дні після погрому (відео)