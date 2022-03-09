Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали Український культурний центр у Лондоні (фото, відео)

В Українському культурному центрі пара зустрілася з членами української громади у Великій Британії та волонтерами

Герцог та Герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де збирають гуманітарну допомогу для українців. Про це у Facebook повідомила перша леді Олена Зеленська.

Герцог та герцогиня Кембриджські вийшли на публіку зі значками у кольорах українського прапора на знак підтримки України.

В Українському культурному центрі пара зустрілася з членами української громади у Великій Британії та волонтерами.

«Герцог та Герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для постраждалих українців. Україну підтримує вся Велика Британія – від звичайних громадян до Королівської родини. На інших зворушливих кадрах – Принц Уельський і його дружина Герцогиня Корнуольська моляться за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Вони принесли із собою соняшники. Окрему дякую Її Величності Королеві Великої Британії – вона зробила приватний внесок на допомогу Україні. Така підтримка не тільки лікує та зігріває тисячі доль. Вона наближає нас до перемоги», – йдеться в повідомленні.

«Український культурний центр у Лондоні став одним із багатьох хабів зі збору пожертвувань, матеріальної допомоги та підтримки місцевих українців. Робота, яку волонтери тут роблять, щоб допомогти доставити допомогу туди, де вона найпотрібніша, надихає. Так само, як і неймовірна щедрість британської публіки. Комітет з надзвичайних ситуацій вже отримав понад 132 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді пожертвувань і продовжує збирати кошти для підтримки необхідних гуманітарних зусиль», – розповіли принц Вільям та Кейт Міддлтон на своїй сторінці в Instagram про свій візит.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Вони також розповіли, до якої організації варто звертатися, щоб приєднатися до допомоги.

Члени британської королівської сім'ї активно висловлюють стурбованість війною, яку розв'язала Росія в Україні. Принц Вільям та Кейт Міддлтон, а також принц Чарльз та Камілла, герцогиня Корнуолльська вже кілька разів висловлювали підтримку Україні.

До слова, Велика Британія надасть Україні $100 млн через Світовий банк, аби підтримати основні державні функції та пом'якшити фінансовий тиск, спричинений вторгненням Росії.

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