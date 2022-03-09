Компанія також збирає пожертви для українців

Одна з найбільших американських компаній Amazon припиняє відправку товарів до Росії та закриває російським користувачам доступ до свого стримінгового сервісу Amazon Prime Video. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

Amazon заявила, що також припиниє відвантаження роздрібної продукції клієнтам у Росії та Білорусі, і заявила, що більше не прийматиме замовлення від російських клієнтів на свою відеогру.

Компанія заявила, що пожертвувала $5 млн на підтримку українців, які постраждали від війни, і продовжує збирати пожертви від своїх співробітників.

Раніше від прийому нових клієнтів із РФ відмовився ще один підрозділ компанії– хмарний сервіс Amazon Web Services.

Нагадаємо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

Крім того, мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації.

Також Mcdonald's закриває 850 своїх ресторанів у Росії.

Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список.

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