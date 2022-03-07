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    Британія надасть Україні $100 млн допомоги

    Борис&nbsp;Джонсон намагатиметься посилити міжнародну відповідь на вторгнення РФ в Україну - Британія надасть Україні $100 млн допомоги
    Борис Джонсон намагатиметься посилити міжнародну відповідь на вторгнення РФ в Україну

    Кошти будуть виплачені через Мультидонорський трастовий фонд Світового банку

    Велика Британія надасть Україні $100 млн через Світовий банк, аби підтримати основні державні функції та пом'якшити фінансовий тиск, спричинений вторгненням Росії. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, передає Reuters.

    За словами глави британського уряду, ці кошти можуть бути використані для оплати праці представників державного сектору або фінансування пенсій та виплат соціального страхування.

    «Хоча лише Путін може повністю припинити страждання в Україні, сьогоднішнє нове фінансування допоможе тим, хто стикається з погіршенням гуманітарної ситуації», — заявив Джонсон.

    Кошти будуть виплачені через Мультидонорський трастовий фонд Світового банку, призначений для прискорення пожертв в Україну і який вже використовується деякими іншими країнами.

    Оголошення про фінансування з’явилося напередодні візитів до Лондона прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та лідера Нідерландів Марка Рютте, які Джонсон намагатиметься використати для посилення міжнародної відповіді на вторгнення РФ в Україну.

    Очікується, що у понеділок три лідери проведуть пресконференцію.

    Як повідомлялося, цього тижня Конгрес США затвердить надання $10 млрд для допомоги Україні у відповідь на повномасштабне вторгнення і напад Росії.

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    Теги: Росія війна Світовий банк Велика Британія фінансування Україна Боріс Джонсон #stoprussia
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    Британія надасть Україні $100 млн допомоги