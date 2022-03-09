Бомбовий удар по Житомиру: зруйновано котельню, яке забезпечує теплом 30% міста

У Житомирі окупанти скинули бомбу на котельню, частина міста залишилась без тепла

Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок

У Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

«Повністю зруйновано житловий будинок. Одна людина поранена. Бомба потрапила до нашого підприємства «теплокомуненерго» (Житомиртеплокомуненерго – ред.). Поки немає підтвердження щодо постраждалих», – сказав він у відеозверненні.

Мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.

«Був удар по житловому будинку. Там жила бабуся і, на диво, коли стався вибух, вона звідти вийшла – легке поранення, її забрали в лікарню», – повідомив Сухомлин.

Сухомлин повідомив, що внаслідок удару вибиті всі вікна в корпусі лікарні №1 і в дитячій лікарні.

«В лікарнях ніхто не постраждав, усі були в бомбосховищі», – сказав він.

Він також заявив, що на прохання військових у місті буде повністю відключено вуличне освітлення в темну пору доби.

Нагадаємо, у селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей.

Також, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.



