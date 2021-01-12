«Припиніть геноцид». На Буковині протестують проти підняття тарифів (фото)

Люди тримають написи «Досить знущатися і знищувати народ!»

Люди тримають написи «Досить знущатися і знищувати народ!»

У Чернівцях протестують також проти локдауну

У Чернівцях десятки місцевих мешканців влаштували акцію протесту проти підвищення тарифів на газ та електропостачання під приміщенням Чернівецької міської ради, пише molbuk.ua.

Люди прийшли до ратуші з плакатами «Припиніть геноцид! Надра землі належать народу, а не олігархам!», вимагаючи від місцевих органів влади вплинути на зниження тарифів.

До акції долучилися також противники локдауну. Чернівчани називають посилені карантинні обмеження безглуздими та необгрунтованими.

Пізніше учасники протесту вирішили увійти до сесійної зали міськради, де 12 січня має відбутися позачергова сесія Чернівецької міськради.

Також на міжнародній дорозі державного значення М-19 в межах села Яблунівка Заставнівського району відбулося перекриття руху. Про це ІА АСС повідомили в Управлінні патрульної поліції.

Після 12 години протестувальники перекрили міжнародну трасу державного значення Н-03 «Чернівці-Житомир» в межах села Атаки, Хотинського району.

Нагадаємо, 11 січня на Буковині також перекривали дороги.

Вчора після низки масових газових протестів прем’єр-міністр Денис Шмигаль заспокоїв українців. За його словами, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Люди не повірили обіцянкам влади. І вже 12 січня люди продовжили протестувати. Зокрема протест триває у Виноградові біля районного газового управління. В Гадячі також проходить мітинг проти підвищення тарифів на газ.