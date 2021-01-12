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    На Полтавщині тривають газові протести. Люди налаштовані вороже (відео)

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    Полтавщиною прокотилася&nbsp;хвиля протестів проти високих тарифів - На Полтавщині тривають газові протести. Люди налаштовані вороже (відео)
    Полтавщиною прокотилася хвиля протестів проти високих тарифів
    Фото: Bazar Media

    Жителі міста зібралися біля будівлі ПрАТ «Гадячгаз»

    У вівторок, 12 січня, в Гадячі проходить мітинг проти підвищення тарифів на газ, повідомляє Bazar Media.

    Жителі міста зібралися біля будівлі ПрАТ «Гадячгаз». Вони рішуче налаштовані боротися за зниження платіжок.

    Зокрема вони закликають Гадяцьку міську раду призначити позачергові слухання щодо підвищення тарифу на послуги з постачання та розподілу природного газу.

    Нагадаємо, 11 січня у Полтаві кілька сотень людей зібралися на площі перед Полтавською облдержадміністрацією – мітингували проти підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.

    Цими вихідними Полтавщиною прокотилася хвиля протестів проти високих тарифів. Мітингували в Глобиному, Карлівці, Градизьку, Пирятинському районі й у самому обласному центрі.

    Наразі газ жителям Полтавської області постачають чотири компанії. Найбільше клієнтів у постачальної компанії «Полтавагаз Збут». У неї січнева ціна на газ становить 8,91 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості послуги за доставку). Торговий дім «Лубнигаз» дає газ на січень за 8,98 грн. ТОВ «Кременчукгаз трейдінг» – 7,64 грн., а ТОВ «Кременчукгаз постачання» – 8,5 грн. 

    З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає  на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр  («Полтавагаз збут»)  і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без  вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні  облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.
    Теги: Полтава газ тарифи протест послуги
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