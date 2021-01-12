Шмигалю не повірили. Люди на Закарпатті знову протестують проти підняття тарифів
11 січня відбулись протести у Хусті та Тячеві
У вівторок, 12 січня, на Закарпатті продовжились протести проти підняття тарифів на газ та електроенергію. Від самого ранку у Виноградові люди почали збиратись біля районного газового управління, пише Mukachevo.net.
Надалі люди збираються йти до міської ради та збирають підписи на петицію.
У понеділок, 11 січня, відбулись протести у Хусті та Тячеві. Зокрема в Хусті люди перекрили дорогу державного значення Н-09. Масштабний затор, який утворився внаслідок протестів, зняли з повітря.
Також зазначається, що 14 січня відбудеться акція протесту в Міжгір'ї.
Нагадаємо, вчора після низки масових газових потестів прем’єр-міністр Денис Шмигаль заспокоїв українців. За його словами, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.
Як повідомлялося, президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.