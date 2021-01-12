Шмигалю не повірили. Люди на Закарпатті знову протестують проти підняття тарифів

Люди збираються йти до міської ради

Люди збираються йти до міської ради

11 січня відбулись протести у Хусті та Тячеві

У вівторок, 12 січня, на Закарпатті продовжились протести проти підняття тарифів на газ та електроенергію. Від самого ранку у Виноградові люди почали збиратись біля районного газового управління, пише Mukachevo.net.

Надалі люди збираються йти до міської ради та збирають підписи на петицію.

У понеділок, 11 січня, відбулись протести у Хусті та Тячеві. Зокрема в Хусті люди перекрили дорогу державного значення Н-09. Масштабний затор, який утворився внаслідок протестів, зняли з повітря.

Також зазначається, що 14 січня відбудеться акція протесту в Міжгір'ї.