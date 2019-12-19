Пристайко заявив, що Червоний Хрест отримає доступ на окупований Донбас



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Пристайко розраховує, що вже на цьому тижні Червоний Хрест отримає доступ на Донбас

Цього тижня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста вперше зможуть отримати доступ на окуповану територію Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України із посиланням на міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

«Розраховуємо, що вже на цьому тижні Червоний Хрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок буде означати прогрес в Мінському процесі, який за іншими напрямами досі не спостерігається», — сказав Пристайко.

Раніше Пристайко повідомив, що у Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні «режим тиші».

Він також заявив, що у Мінську не вдалося досягти домовленостей про обмін «усіх встановлених на усіх встановлених».