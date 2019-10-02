Берлін підтвердив намір провести саміт «нормандської четвірки»



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Офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер зазначила, що можливість для зустрічі дає погодження «формули Штайнмаєра»

Берлін підтвердив намір провести саміт «нормандської четвірки», дата поки що невідома

Офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер підтвердила прагнення Берліна провести саміт у «нормандському форматі». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Можливість для такої зустрічі дає погодження «формули Штайнмаєра», сказала вона.

«Узгодження - це результат активних переговорів зовнішньополітичних радників глав держав та урядів (країн «нормандського формату»). Це важливий крок на шляху до реалізації Мінських домовленостей.

За її словами, «вчорашнє узгодження дає можливість для швидкої зустрічі в «нормандському форматі».

«Дату я поки назвати не можу, ми триматимемо вас у курсі», - вказала Деммер.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.