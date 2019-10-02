Меркель назвала місто, де відбудеться саміт «нормандської четвірки»



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Дата саміту «нормандського формату» поки невідома

Цього разу це буде Париж, - канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що саміт «нормандського формату» відбудеться в Парижі.

Про це Меркель заявила журналістам у середу, 2 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

«Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі. Цього разу це буде Париж», - сказала канцлер Німеччини.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт «нормандської четвірки».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

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