Меркель назвала місто, де відбудеться саміт «нормандської четвірки»
Цього разу це буде Париж, - канцлер Німеччини
Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що саміт «нормандського формату» відбудеться в Парижі.
Про це Меркель заявила журналістам у середу, 2 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.
«Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі. Цього разу це буде Париж», - сказала канцлер Німеччини.
Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт «нормандської четвірки».
Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».
Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.
Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.
До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».
2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».
Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.