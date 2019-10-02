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    У світі

    Меркель назвала місто, де відбудеться саміт «нормандської четвірки»

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    Дата саміту &laquo;нормандського формату&raquo;&nbsp;поки невідома&nbsp; - Меркель назвала місто, де відбудеться саміт «нормандської четвірки»
    Дата саміту «нормандського формату» поки невідома 

    Цього разу це буде Париж, - канцлер Німеччини

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що саміт «нормандського формату» відбудеться в Парижі.

    Про це Меркель заявила журналістам у середу, 2 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

    «Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі. Цього разу це буде Париж», - сказала канцлер Німеччини.

    Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт «нормандської четвірки».

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

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    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра». Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

    2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

    Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

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