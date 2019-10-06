У Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки



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Російський дипломат заявив, що «в нинішніх умовах не може бути ніякого «плану Б»

У МЗС РФ заявили, що «зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана»

У Росії вважають, що перспектива саміту в «нормандському форматі» проясниться після підтвердження місією ОБСЄ розведення сил в Петровському і Золотому.

Про це сказав представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, повідомляє пресслужба російського МЗС.

Він заявив, що тепер «м'яч» на стороні Києва, оскільки Україна «повинна здійснити імплементацію» формули Штайнмаєра до законодавства.

«Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням її (формули - ред.) тексту в контактній групі не вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі», - стверджує він.

Він додав, що перспектива проведення саміту Нормандської четвірки «стане зрозумілою після підтвердження СММ розведення сил і засобів у Петровському і Золотому».

«Виконання цих доручень (розведення і підписання «формули Штайнмаєра» - ред.) якраз і відкриває шлях для нового саміту Нормандської четвірки. В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана», - сказав Лукашевич.

Російський дипломат також заявив, що «в нинішніх умовах не може бути ніякого «плану Б».

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».