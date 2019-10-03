Лавров назвав «формулу Штайнмаєра» компромісним варіантом виконання Мінських угод
Глава МЗС РФ відзначив, що не існує «плану Б» щодо реалізації Мінських угод
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.
Про це повідомляє «Интерфакс».
Глава МЗС РФ відзначив, що не існує «плану Б» щодо реалізації Мінських угод.
«Плану Б бути не може. Мінські угоди - це база, на якій повинно все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то «формула Штайнмаєра» - це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схвалених Радою Безпеки ООН. Початковий текст припускав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів», - заявив Лавров.
Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в «нормандському форматі», Лавров сказав: «Це вирішувати президентам».
Він також нагадав, що коли велися переговори у «нормандському форматі» в попередні роки, тодішній президент Петро Порошенко виступав проти послідовного надання особливого статусу для Донбасу і виборів, оскільки не знав, за кого голосуватимуть люди.
Тому Штайнмаєр запропонував свій план вирішення проблеми, який зараз відомий як «формула Штайнмаєра», і при його реалізації немає ніяких відходів від базових принципів Мінських угод.
Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.
За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.
Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».
Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.
2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».
Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.