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    Лавров назвав «формулу Штайнмаєра» компромісним варіантом виконання Мінських угод

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    Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в &laquo;нормандському форматі&raquo;, Лавров сказав: &laquo;Це вирішувати президентам&raquo; - Лавров назвав «формулу Штайнмаєра» компромісним варіантом виконання Мінських угод
    Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в «нормандському форматі», Лавров сказав: «Це вирішувати президентам»

    Глава МЗС РФ відзначив, що не існує «плану Б» щодо реалізації Мінських угод

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    Глава МЗС РФ відзначив, що не існує «плану Б» щодо реалізації Мінських угод.

    «Плану Б бути не може. Мінські угоди - це база, на якій повинно все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то «формула Штайнмаєра» - це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схвалених Радою Безпеки ООН. Початковий текст припускав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів», - заявив Лавров.

    Відповідаючи на питання про терміни можливої зустрічі в «нормандському форматі», Лавров сказав: «Це вирішувати президентам».

    Він також нагадав, що коли велися переговори у «нормандському форматі» в попередні роки, тодішній президент Петро Порошенко виступав проти послідовного надання особливого статусу для Донбасу і виборів, оскільки не знав, за кого голосуватимуть люди.

    Тому Штайнмаєр запропонував свій план вирішення проблеми, який зараз відомий як «формула Штайнмаєра», і при його реалізації немає ніяких відходів від базових принципів Мінських угод.

    Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

    За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

    2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

    Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

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