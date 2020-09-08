Уряд ламає голову, як уберегти 10 млрд від Суркісів



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Печерський райсуд Києва задовільнив позов братів Суркісів проти «Приватбанку» щодо стягнення майже 10 млрд грн.

У парламенті зареєстрували законопроєкт, що заблокує примусове стягнення з Приватбанку $350 млн на користь компаній Суркісів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що заблокує примусове стягнення з Приватбанку $350 млн на користь компаній Суркісів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Відповідний проєкт закону №4064 авторства Мін’юсту 7 вересня зареєстрував народний депутат Юрій Камельчук (фракція «Слуга народу»).

На сайті парламенту поки нема тексту законопроєкту, але Малюська раніше опублікував його в соцмережі.

Документом пропонується доповнити закон «Про виконавче провадження» статтею, де вказано, що примусове стягнення можливе тільки в тому випадку, коли майно відповідача заарештоване.

Мін'юст також не оформив законопроєкт, як урядовий, тому що процедура його узгодження в Кабміні зайняла б як мінімум тиждень.

Нагадаємо, 5 вересня міністр юстиції звернувся до Верховної Ради з проханням негайно заборонити стягнення грошей «Приватбанку».

Як відомо, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовільнив позов братів Суркісів проти «Приватбанку» щодо стягнення майже 10 млрд грн.

Міністр юстиції назвав рішення суду «одним з найбільших зашкварів в історії судової влади України».

Раніше міністр Денис Малюська побачив «договорняк» між Суркісами та суддями у справі проти «Приватбанку».

Суд ухвалив порядок примусового виконання ухвали про забезпечення суперечливого позову компаній братів Суркісів про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал ПриватБанку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку $350 млн.

Печерський суд також санкціонував арешт майна Приватбанку в разі відмови виплати компаніям Суркісів 10 млрд грн.

Йдеться про $250 млн депозитів (і $100 млн відсотків за ними) шести офшорних компаній сім’ї Суркісів, які були розміщені в кіпрському філіалі ПриватБанку за часів, коли власниками банку були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Ці кошти, як кошти пов’язаних осіб, були конвертовані в капітал банку перед його націоналізацією. Тому на поточний момент жодних депозитів, виконання яких як запобіжних захід вимагає суддя Вовк, у ПриватБанку немає.