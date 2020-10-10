Цієї ночі Приватбанк зупинить роботу всіх своїх сервісів



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Технічні роботи проведуть у ніч з суботи на неділю

Роботи проведуть задля того, щоб забезпечити надійну роботу в сезон високої купівельної активності

У ніч на неділю, 11 жовтня, Приватбанк проведе планове оновлення програмного забезпечення свого процесингового центру. Роботи відбуватимуться з 00:30 до 07:30.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У цей період тимчасово будуть недоступні транзакції за картками, робота Приват24 для фізосіб і для бізнесу, а також мережа банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

Технічні роботи проведуть у ніч з суботи на неділю, коли, як уточнили в Приватбанку, більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають. Команда з понад ста фахівців банку за одну ніч перезавантажить процесинг і налаштує ефективну роботу всіх пов’язаних з операціями за картками систем і сервісів банку.

За інформацією фінустанови, роботи проведуть задля того, щоб забезпечити надійну роботу в сезон високої купівельної активності. Починається він з Дня холостяка в китайських онлайн-магазинах (11 листопада) та завершується різдвяними розпродажами по всьому світу.

У пресслужбі банку уточнили: щороку навантаження на процесинг, тобто кількість клієнтських операцій з картками, зростає на 20%.

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