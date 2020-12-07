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    Приватні клініки підготували понад 200 ліжок для «ковідних» пацієнтів – Ляшко

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    МОЗ хоче заручитися підтримкою приватних клінік у боротьбі з ковідом - Приватні клініки підготували понад 200 ліжок для «ковідних» пацієнтів – Ляшко
    МОЗ хоче заручитися підтримкою приватних клінік у боротьбі з ковідом
    Фото Depositphotos

    У приватних клінік вже є можливості надавати медичну допомогу пацієнтам з Covid-19 за кошти держбюджету, підписавши контракт з Національною службою здоров'я

    Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що українські приватні клініки підготували 207 ліжок для пацієнтів в Covid-19, з них на сьогодні зайняті 199.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    За його словами, зараз приватний ліжковий фонд для пацієнтів з Covid-19 створений в п'яти клініках - по дві клініки в Одеській області та Києві, ще одна клініка є у Київській області.

    Ляшко додав, що Міністерство охорони здоров'я в даний час вивчає механізми залучення приватних клінік в боротьбі з поширенням коронавірусу.

    Головний санітарний лікар нагадав, що у приватних клінік вже є можливості надавати медичну допомогу пацієнтам з Covid-19 за кошти держбюджету, підписавши контракт з Національною службою здоров'я України на відповідний пакет медпослуг.

    «Але поки контракти з НСЗУ вони не підписують», - сказав він.

    Ляшко заявив, що МОЗ планує обговорити з приватними клініками можливість їх залучення до вакцинації медпрацівників від Covid-19.

    «Думаю, що якщо ми зможемо залучити приватні клініки до вакцинації груп ризику, зокрема, їх співробітників, медпрацівників, то вакцинація проходила б швидше», - сказав він, додавши при цьому, що мова йде про вакцинацію за кошти держбюджету.

    Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні за минулий тиждень зменшилась кількість тих, хто захворів на коронавірус. Урядовець назвав причини, що сприяло такій динаміці.

    Натомість колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун спростувала заяву прем’єра про спад коронавірусу в Україні

    Також нагадаємо, що Україна проводитиме вакцинацію від Covid-19 в три етапи. Сьогодні стали відомі подробиці майбутньої вакцинації. 

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина бізнес лікар лікарня вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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