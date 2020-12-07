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    Шмигаль пояснив, чому в Україні зменшується кількість хворих на Covid-19

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    Минулого тижня&nbsp;<span>в Україні зареєстрували 89 322 хворих на коронавірус</span> - Шмигаль пояснив, чому в Україні зменшується кількість хворих на Covid-19
    Минулого тижня в Україні зареєстрували 89 322 хворих на коронавірус
    Фото: 5 канал

    Прем'єр запевнив, що кількість тестувань залишається незмінною

    Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні за минулий тиждень зменшилась кількість тих, хто захворів на коронавірус. Урядовець назвав причини, що сприяло такій динаміці.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Сьогодні відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням глави держави Володимира Зеленського. Під час цієї наради й було озвучено статистику щодо захворювання та госпіталізації.

    Отже, з 30 листопада до 6 грудня в Україні було виявлено 89 322 хворих, а позаминулого тижня їх було 96 936.

    «Захворіло на 7,6 тисячі людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня», - сказав Шмигаль.

    За його словами, на ці показники вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

    Нагадаємо, що за минулу добу, 6 грудня, в Україні зафіксований спад захворюваності на коронавірус - хворобу підтвердили у 8641 пацієнта, госпіталізували 1037 осіб, одужали 5123 особи, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      821947
    • Одужали
      423704
    • Хворіють
      384510
    • Померли
      13733

    Із кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через зростання захворюваності на коронавірус. Водночас, 4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться. 


    Теги: штраф хвороби карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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