МОЗ закупить ще 1,2 млн ПЛР-тестів на коронавірус

планує до кінця цього року вийти на понад 70 тис. ПЛР-тестів на добу

МОЗ планує до кінця цього року вийти на понад 70 тис. ПЛР-тестів на добу

Минулої доби в Україні було зроблено 27 881 ПЛР-тестування на Covid-19

Міністерство охорони здоров'я в рамках нової угоди з UNICEF Ukraine Україна закупить 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відповідну угоду між МОЗ та UNICEF Ukraine було підписано в рамках проєкту з World Bank Ukraine «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

«Разом з аналогічною кількістю (1,2 млн) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються у рамках угоди з World Health Organization Ukraine, ми поліпшуємо можливості тестування хворих з підозрою на Covid-19 у лабораторних центрах всіх регіонів України», – сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Минулої доби, 6 грудня, в Україні було здійснено 33 502 тестування (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621)

Зазначимо, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні зменшується кількість хворих на Covid-19. При цьому прем'єр запевнив, що кількість тестувань залишається незмінною.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун спростувала заяву прем’єра про спад коронавірусу в Україні. Вона наголосила, що загальна кількість виявлених випадків нічого не значить без інтерпретації інших важливих показників. Також Супрун зауважила, щов Україні досі не роблять достатньо тестів на коронавірус.

Крім того, глава МОЗ МАксим Степанов запевняє, що в Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно.



