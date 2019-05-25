Петиція за відставку Богдана за два дні зібрала 25 тис. голосів



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Глава Адміністрації президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Громадяни вимагають відставки глави Адміністрації президента через порушення закону про люстрацію

Петиція за звільнення глави Адміністрації президента Андрія Богдана, зареєстрована на сайті президента України 23 травня, вже набрала більше 25 тисяч голосів.

Так, станом на 11:10 суботи, 25 травня, петицію підписали 25080 осіб.

«Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)», - йдеться у тексті петиції.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Як повідомлялося, електронна петиція за відставку президента Володимира Зеленського набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути глава держави. Петицію зареєстровали 22 травня.

Варто зазначити, Богдан відреагував на петицію про відставку Зеленського: смішний жарт