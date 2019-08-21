Призначено нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ



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Євген Мойсюк неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, підкреслив Полторак

Генерал-лейтенант Михайло Забродський залишив посаду після обрання депутатом Верховної Ради

Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Про це 21 серпня у Facebook повідомив міністр оборони Степан Полторак.

«Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка. Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний - його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ», - написав Полторак.

Він додав, що попереднього командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського «прикомандировано до Верховної Ради України».

«Дякую за службу генералу Забродському та щиро бажаю звершень вже на інші ниві – законодавчій», - написав Полторак.

Раніше повідомлялося, що партія «Європейська Солідарність» наполягає на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський має очолити комітет з національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев’ятого скликання, тому що він, зокрема, має досвід захисту територіальної цілісності та оборони.