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    Призначено нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

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    <p>Євген Мойсюк неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, підкреслив Полторак</p> - Призначено нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

    Євген Мойсюк неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, підкреслив Полторак

    Генерал-лейтенант Михайло Забродський залишив посаду після обрання депутатом Верховної Ради

    Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

    Про це 21 серпня у Facebook повідомив міністр оборони Степан Полторак.

    «Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка. Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний - його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ», - написав Полторак.

    Він додав, що попереднього командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського «прикомандировано до Верховної Ради України».

    «Дякую за службу генералу Забродському та щиро бажаю звершень вже на інші ниві – законодавчій», - написав Полторак.

    Раніше повідомлялося, що партія «Європейська Солідарність» наполягає на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський має очолити комітет з національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев’ятого скликання, тому що він, зокрема, має досвід захисту територіальної цілісності та оборони.

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