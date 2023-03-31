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Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
фото з відкритих джерел

Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників

Оголошений з 1 квітня весняний призов до армії може перешкодити Росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж побачити бій», – зазначили аналітики.

На їхню думку, російський президент Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір добровольців. «Путін навряд чи розгорне новопризвані війська для участі в бойових діях в Україні через побоювання щодо стабільності свого режиму», – йдеться у матеріалі.

Тому призовники, швидше за все, воювати не поїдуть – але їх все одно також треба десь навчати.

«Навчальні потужності Росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть в Україні в 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів та добровольців, які воюватимуть», – вважають аналітики.

Вони припускають, що російська держава може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи чи вмовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже певною мірою підготовлені до того, щоб воювати.

«Але наскільки успішним будуть такі зусилля, даленко не ясно», – зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Ключові висновки ISW за 30 березня:

  • Президент Росії Володимир Путін призначив відомого блогера та командира російського батальйону регіональним представником Росгвардії в Донецькій області.
  • Західні офіційні особи повідомили, що група «Вагнера» та звичайні російські сили, ймовірно, втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута.
  • Федеральна служба безпеки Росії заарештувала кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича в Єкатеринбурзі Свердловської області за звинуваченням у шпигунстві.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада не має наміру силою виганяти Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) з Києво-Печерської лаври.
  • Російська влада затримала виконуючу обов'язки заступника голови Брянської області Олену Єгорову та другого заступника губернатора Тетяну Кулешову за підозрою в отриманні хабара.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, а також на ділянці Авдіївка – Донецьк.
  • Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що плани щодо забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) еволюціонували.
  • Помилувані засуджені групи «Вагнера» продовжують вчиняти злочини в Росії після закінчення контрактної служби у ПВК.
  • Російська окупаційна влада продовжує намагатися створити умови для виборів у вересні 2023 року шляхом подальшої інтеграції окупованих територій у російський правовий апарат.
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів фото 1

Нагадаємо, 30 березня Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.

Теги: росія війна призов до армії путін

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