Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів

Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників

Оголошений з 1 квітня весняний призов до армії може перешкодити Росії готувати поповнення для армії, яка воює в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Нові призовники не збільшать російську бойову міць у короткостроковій перспективі, оскільки російські призовники мають пройти місяці навчання та служби, перш ніж побачити бій», – зазначили аналітики.

На їхню думку, російський президент Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір добровольців. «Путін навряд чи розгорне новопризвані війська для участі в бойових діях в Україні через побоювання щодо стабільності свого режиму», – йдеться у матеріалі.

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Тому призовники, швидше за все, воювати не поїдуть – але їх все одно також треба десь навчати.

«Навчальні потужності Росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть в Україні в 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів та добровольців, які воюватимуть», – вважають аналітики.

Вони припускають, що російська держава може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи чи вмовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже певною мірою підготовлені до того, щоб воювати.

«Але наскільки успішним будуть такі зусилля, даленко не ясно», – зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

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Ключові висновки ISW за 30 березня:

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Нагадаємо, 30 березня Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.