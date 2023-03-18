Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Що стоїть за планами Кремля змінити призовний вік: дані британської розвідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Що стоїть за планами Кремля змінити призовний вік: дані британської розвідки
У РФ підвищиться призовний вік
фото з відкритих джерел

Росія хоче змусити воювати тих, хто уникає цього через навчання у виші

Російська влада, ймовірно, готується до ширшого призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

13 березня 2023 року депутати російської Думи внесли законопроєкт про зміну віку для призову на військову службу чоловіків до 21-30 років з нинішніх 18-27 років. Ймовірно, закон буде прийнятий і набуде чинності в січні 2024 року.

Британська розвідка нагадала, що з часів Радянського Союзу в Росії продовжували проводити призов двічі на рік. Вони відрізняються від виняткової «часткової мобілізації» резервістів, яка проводиться з вересня 2022 року.

Росія продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь у війні в Україні. Але, за даними розвідки, принаймні сотні призовників воювали через адміністративну плутанину або після того, як їх примусили підписати контракти.

Зараз багато чоловіків 18-21 року претендують на звільнення від призову через навчання у вищих навчальних закладах. «Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити», – вважає британська розвідка.

«Навіть якщо Росія й надалі утримуватиметься від використання призовників у війні, додаткові строковики вивільнять більшу частину професійних військових для участі у бойових діях», – зазначає розвідка.

Що стоїть за планами Кремля змінити призовний вік: дані британської розвідки фото 1

Раніше з'явилася інформація, що Росія почала мобілізувати на фронт студентів. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу росіян.

Теги: росія окупанти війна призов до армії британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готується до оборони Криму: розвідка повідомила деталі
Росія готується до оборони Криму: розвідка повідомила деталі
16 березня, 14:54
Як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні: прогноз розвідки
Як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні: прогноз розвідки
16 березня, 15:13
Росія втратила військовий потенціал біля Бахмута – британська розвідка
Росія втратила військовий потенціал біля Бахмута – британська розвідка
Вчора, 09:21

Соціум

Що стоїть за планами Кремля змінити призовний вік: дані британської розвідки
Що стоїть за планами Кремля змінити призовний вік: дані британської розвідки
Ще одна країна обмежила строки перебування росіян на своїй території
Ще одна країна обмежила строки перебування росіян на своїй території
Після статті «Главкома» в Румунії оштрафували пропагандистський телеканал
Після статті «Главкома» в Румунії оштрафували пропагандистський телеканал
Депутатка Безугла прокоментувала скандал із Куполом та пояснила проблеми армії
Депутатка Безугла прокоментувала скандал із Куполом та пояснила проблеми армії
Диктатор злякався? Місце, де розташовані путінські дачі, раптово закрили для відвідування
Диктатор злякався? Місце, де розташовані путінські дачі, раптово закрили для відвідування
Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії: їхня реакція вражає
Суд Лукашенка засудив відомих медійниць до 12 років колонії: їхня реакція вражає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях
87K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
50K
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
31K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
25K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів
23K
Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Сьогодні, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Сьогодні, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Сьогодні, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту