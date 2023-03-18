Що стоїть за планами Кремля змінити призовний вік: дані британської розвідки

Росія хоче змусити воювати тих, хто уникає цього через навчання у виші

Російська влада, ймовірно, готується до ширшого призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

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13 березня 2023 року депутати російської Думи внесли законопроєкт про зміну віку для призову на військову службу чоловіків до 21-30 років з нинішніх 18-27 років. Ймовірно, закон буде прийнятий і набуде чинності в січні 2024 року.

Британська розвідка нагадала, що з часів Радянського Союзу в Росії продовжували проводити призов двічі на рік. Вони відрізняються від виняткової «часткової мобілізації» резервістів, яка проводиться з вересня 2022 року.

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Росія продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь у війні в Україні. Але, за даними розвідки, принаймні сотні призовників воювали через адміністративну плутанину або після того, як їх примусили підписати контракти.

Зараз багато чоловіків 18-21 року претендують на звільнення від призову через навчання у вищих навчальних закладах. «Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити», – вважає британська розвідка.

«Навіть якщо Росія й надалі утримуватиметься від використання призовників у війні, додаткові строковики вивільнять більшу частину професійних військових для участі у бойових діях», – зазначає розвідка.

Раніше з'явилася інформація, що Росія почала мобілізувати на фронт студентів. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу росіян.