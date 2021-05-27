Як правильно вживати салати з сезонних овочів: поради дієтологів

Важливо знати про поєднання інгредієнтів і як ліпше різати овочі на салат

Салати з сезонних овочів і зелені – це смачно та неймовірно корисно. Тому лікарі та дієтологи одностайно закликають включати їх у денний раціон. До того ж сезонні овочі вже є на прилавках магазинів та ринків. У програмі «Ранок з Україною» дієтологи розповіли, чому важливе поєднання інгредієнтів та як різати овочі на салат.

Фахівці зазначають – якщо хочете приготувати дійсно корисний повноцінний салат, краще використовувати декілька влучних інгредієнтів. Плюс, не варто забувати, що є овочі, які найкраще віддають свої вітаміни лише в поєднанні з іншими продуктами.

«Багато речовин, які містяться в овочах, засвоюються краще у поєднанні з жирами. Тож додавайте рослинну олію за смаком», – пояснює дієтологиня Карина Дайнеко в ефірі каналу «Україна».

Попри те, що салат добре втамовує голод, його найкраще споживати як доповнення до основного прийому їжі. А доповнити його краще кашею з цільного зерна, наприклад, гречкою, пшоном чи кіноа.

Також варто пам'ятати про час «життя» салатів.

«Салат краще готувати безпосередньо перед вживанням, адже термін його придатності – буквально кілька годин. Для того щоб зберегти свіжість салату протягом кількох годин, краще заправку і приправи у вигляді солі додавати перед вживанням», – радить експерт.

З чим його їсти і як – розібрались. Тепер переходимо до його приготування та нарізання.

«Якщо ваш овочевий салат не містить капусти, краще віддати перевагу грубій нарізці довільними шматками. Таким чином салат виходить свіжішим, адже овочі випускають менше соку, – коментує шеф-кухар Алік Бадретдінов у програмі «Ранок з Україною». – Щодо капусти – якщо у вас старий качан, для салату краще його нашаткувати якомога тонше, а молодий – крупніше, бо листя ніжне, молоде».

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