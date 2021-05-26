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    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого українського історика

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    У вбивстві Володимира Щукіна підозрюється 29-річний житель Миколаєва - Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого українського історика

    У вбивстві Володимира Щукіна підозрюється 29-річний житель Миколаєва

    Фото: Нацполіція

    Зловмисник познайомився з потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства

    У Миколаєві поліція затримала місцевого жителя, який підозрюється у вбивстві відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївській області.

    Нагадаємо, вбивство Щукіна сталося 14 травня.

    «Того дня в поліцію подзвонив житель одного з будинків по пр. Центральному і повідомив, що двері квартири його сусіда - відомого в місті історика-краєзнавця – відчинені, а сам він лежить на підлозі», – йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці встановили особу зловмисника і його місцезнаходження. Ним виявився 29-річний житель Миколаєва.

    «Зловмисник познайомився з потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства і, зустрівшись в його будинку, завдав 67-річному миколаївцю численні ножові поранення в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин», – розповів начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

    У підозрюваного пройшов обшук, у ході якого були виявлені речові докази. Їх спрямують на експертизу.

    Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

    Підозрюваного відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

    Як відомо, Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області.

    Він працював на історичному факультеті Миколаївського національного інституту ім. Сухомлинського, потім був доцентом в Миколаївському навчальному Центрі Одеської державної юридичної академії.

    У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ – на початку ХХ століття». Автор понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних публікацій.

    Теги: Національна поліція України обшук кримінал історія вбивство Миколаїв
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    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого українського історика