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    На Львівщині вчителька, погрожуючи ножем, змусила школяра з'їсти паперовий літачок (відео)

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    За словами вчительки, діти не зрозуміли її жартів - На Львівщині вчителька, погрожуючи ножем, змусила школяра з'їсти паперовий літачок (відео)
    За словами вчительки, діти не зрозуміли її жартів
    Фото з відкритих джерел

    Свідками дій педагога були більше двох десятків учнів

    12-річний хлопчик забув удома ручку. Педагог розмахувала перед ним ножем і погрожувала, що змусить його писати власною кров'ю. Тепер вона стверджує, що «пожартувала». Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    «Кинули літачок, я підняв його і поклав на парту. Вчителька подумала, що це я його кинув, і змусила мене його з'їсти. Потім ще побачила, що у мене немає ручки, принесла ніж і сказала, що я кров'ю буду писати, вона мені палець поріже», – розповів Владислав Виборнов.

    Свідками дій педагога були більше двох десятків учнів. Деякі з них злякалися і розповіли про те, що трапилося батькам. Розгорівся скандал.

    За словами вчительки, це був жарт, який діти не зрозуміли. Тепер розбиратися буде поліція – батьки Владислава написали заяву.

    Тим часом, на Закарпатті вчителька молодших класів схопила учня за волосся й почала трясти його головою за начебто погано виконану класну роботу.

    Педагогиня підвищила голос на школяра й агресивно поводилася.

    Теги: Львівщина діти школа скандал поліція батьки педагог
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    На Львівщині вчителька, погрожуючи ножем, змусила школяра з'їсти паперовий літачок (відео)