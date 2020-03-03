Продаж землі приведе до національної катастрофи, - Лукашев



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Народний депутат від «Опозиційна платформа – за життя» Олександр Лукашев попередив про те, що іноземці через банки скуповуватимуть українську землю

За словами народного депутата, обговорювати питання відкриття ринку землі можна тільки після проведення всеукраїнського референдуму

«Опозиційна платформа – за життя» виборюватиме відновлення права власності українського народу на землю в Конституційному Суді. Так народний депутат від «Опозиційна платформа – за життя» Олександр Лукашев прокоментував в ефірі телеканалу Newsone розгляд парламентом законопроєкту щодо відкриття ринку землі.

«Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук пообіцяв, що завтра на сайті парламенту з’явиться законопроєкт про референдум. Я нагадаю, що Зеленський, бувши кандидатом в президенти, рік тому обіцяв подати цей законопроєкт першим до парламенту. І що ж трапилось? Сьогодні вже практично вирішена доля законопроєкту про продаж землі, спрямованого на «знеземлення» українців, на безповоротне формування загальнонаціональної катастрофи. Однак тільки завтра влада обіцяє надати проєкт закону про референдум», – обурився парламентар.

За його словами, обговорювати питання відкриття ринку землі можна тільки після проведення всеукраїнського референдуму.

«Хоча якщо звернутись до Конституції, то земля є основним національним багатством, а український народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Логічно було б саме народ на референдумі запитати, чи підтримує він продаж землі. Вважаю, що продаж землі у неконституційний спосіб слід терміново припинити. Тому «Опозиційна платформа – за життя» звертатиметься до Конституційного Суду відносно визнання неконституційним цього ганебного закону та відновлення права власності українського народу на землю. Хоча ще сподіваємось, що президент почує думку більшості українців та не дозволить продаж землі», – підкреслив народний депутат.

Також політик попередив про те, що іноземці через банки скуповуватимуть українську землю.

«Тихою сапою до законопроєкту притягнули банки та дозволили їм без обмежень скуповувати землю, а іноземці, якщо вони володіють фінансовою установою, зможуть стати власниками землі. Хоча банки не можуть купувати землю, а тільки отримувати її внаслідок звернення стягнення щодо іпотеки. Але саме такий спосіб отримання землі є найвигіднішим: цей спосіб не має конкуренції, найдешевший, автоматичний, бо не потребує складної і довгої судової тяганини. Але й це ще не все. Ми всією країною компенсуватимемо більшу частину відсотків за іпотечними кредитами на купівлю землі, виданими банками, що контролюються іноземцями. Мінфін обіцяє компенсацію коштом платників податків у розмірі облікової ставки – зараз 11,5% – що є нечуваним у світі доходом в іпотечному кредитуванні. Цьогорічний бюджет вже передбачає 4,4 млрд грн на ці витрати, попри те, що ринок планують відкрити тільки з жовтня», – резюмував Олександр Лукашев.