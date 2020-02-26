Під Офісом президента чоловік влаштував самопідпал (відео)



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За словами постраждалого, він підпалив себе через землю на Сумщині, яку жителі збиралися розпаювати, проте місцева влада передала її до Держрезерву

Чоловік залишився живий, проте отримав значні опіки - ЗМІ

Під Офісом президента України чоловік влаштував самопідпал. Про це повідомляє телеканал НАШ.

Зазначається, що подія сталася під час мітингу медиків під Офісом президента.

«Після того, як людина загорілася, учасники акції і правоохоронці відразу почали його гасити», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, чоловік підпалив себе сам. Він не загинув, проте отримав значні опіки.

Сам потерпілий розповів, що він з Сумської області і підпалив себе через землю, яку жителі хотіли розпаювати, проте місцева влада перевела її в Держрезерв.

Як повідомлялося, 25 лютого у Києві під час гасіння пожежі рятувальники знайшли три трупи в люку теплотраси.