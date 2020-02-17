Програма «5-7-9%». За два тижні банки видали доступних кредитів на 27 млн грн



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Міністр нагадав, що програма діє вже два тижні

В Україні видали кредитів під 5-7-9% річних на створення та розвитку бізнесу на загальну суму 27 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу з питань презентації стратегії економічного зростання 17 лютого.

«В Україні вже видали дешевих кредитів під 5-7-9% на загальну суму… 27 мільйонів гривень», — повідомив Милованов.

Загалом на програму дешевих кредитів у 2020 році передбачили 2 мільярди гривень — це кошти, які держава погодилася відшкодувати банкам, тобто сума кредитів, які можуть видати в межах цієї програми, може бути значно більшою.

Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.

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