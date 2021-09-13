Програма «Ноутбук кожному вчителю»: СБУ заявила про розкриття схеми на 300 млн

За інформацією СБУ, зловмисники намагалися організувати механізм відкатів при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків

Зловмисники хотіли вкрасти на урядовій програмі 300 млн грн

Кіберфахівці Служби безпеки України запобігли масштабному розкраданню державних коштів на урядовій програмі «Ноутбук кожному вчителю». Про це стало відомо 13 вересня на спільному брифінгу СБУ, Мінцифри і Міністерства освіти.

За інформацією СБУ, зловмисники намагалися організувати механізм відкатів при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків. За словами т.в.о. начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, окремі особи хотіли забезпечити протиправну змову учасників ІT ринку та заявляли при цьому, що вони нібито уповноважені на це керівництвом Міністерства цифрової трансформації України. Сума афери становила б 30% «відкатів» від субвенції, а це – близько 300 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби попередили про схему Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти, які займаються вищевказаною субвенцією.

Правоохоронці попередили близько 30 ІТ-компаній, що схему «кришує» Мінцифри і порадили їм відмовитися від злочинних планів.

Як відомо, Міністерство освіти України прагне, аби до 2024 року у кожного педагога був комп’ютер. Наразі оголошено тендерів на купівлю близько 22 тис. ноутбуків.

Раніше міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету.

Також міністр розповів, що в багатьох українських родинах немає можливості купити ноутбук кожній дитині, проте держава не може розв'язувати це питання за рахунок своїх джерел.