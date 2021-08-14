На 19 школярів один комп’ютер. Міністр освіти визнав плачевний стан технічного забезпечення шкіл

«Ми прагнемо до 2024 року зробити, аби в кожного педагога був комп’ютер», – сказав Сергій Шкарлет

Уряд виділив гроші на 60 тис. ноутбуків для вчителів

Міністерство освіти України прагне, аби до 2024 року у кожного педагога був комп’ютер. Наразі оголошено тендерів на купівлю близько 22 тис. ноутбуків. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зі слів міністра, система дистанційної освіти буде удосконалюватися. «Першу методичну основу такої підготовки заклало Міністерство освіти і науки. У нас є спеціальні положення і методичні рекомендації щодо організації дистанційної форми навчання. Окрім того, у нас є спеціальна субвенція щодо забезпечення засобами індивідуального зв’язку в розмірі 1 млрд грн. Майже для всіх шкіл, для всіх науково-педагогічних працівників будуть закуплені ноутбуки», – обіцяє Шкарлет.

Він визнає: цих грошей вистачить лише для купівлі близько 60 тис. ноутбуків.

«Станом на сьогодні кошти вже направлено на місця. Закупівля ноутбуків буде здійснюватися централізовано облдержадміністраціями відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», на відкритих торгах. Відповідно, постачальник буде обиратися організатором торгів за результатами їх проведення. На сьогодні оголошено тендерів на купівлю близько 22 тис. ноутбуків. Зі свого боку ми очікуємо, що впродовж серпня закупівлі розпочнуться в усіх областях», – сказав Шкарлет.

За інформацією міністра, сьогодні на двох педагогів припадає один комп’ютер, тоді як у школярів цей показник становить один комп’ютер майже на 19 учнів.

«А ми прагнемо до 2024 року зробити, аби в кожного педагога був комп’ютер», – додав він.

І хоча «один комп’ютер на двох вчителів» – показник усереднений, в Україні немає шкіл, де не було б жодної одиниці техніки, зауважив Шкарлет.

«Раніше були програми комп’ютеризації сільських шкіл. Зараз є подібна програма, але раніше, здається, два роки її не було. Ця субвенція розміром 1 млрд грн, думаю, суттєво покращить ситуацію на селі. У бюджет наступного року також намагатимемося закласти кошти для продовження цієї програми», – пообіцяв міністр.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що вакцинація педагогічних працівників, як і для всіх інших громадян, є добровільною, тому не допускати невакцинованих педагогів до роботи – незаконно.

Тим часом в Івано-Франківській громаді кожен третій вчитель відмовився від вакцинації від Covid-19, у дошкільних закладах відмов ще більше.

Станом на початок серпня в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.