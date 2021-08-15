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    Міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету

    •  glavcom.ua
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    Шкарлет розповів, що є проблеми із швидкість інтернету в школах - Міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету
    Шкарлет розповів, що є проблеми із швидкість інтернету в школах
    Фото: glavcom.ua

    На забезпечення інтернетом шкіл виділена субвенція на 0,5 млрд грн

    Наразі в 22 українських школах немає інтернету. На його проведення уряд виділив субвенцію 500 млн грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.

    «Наші колеги з Міністерства цифрової трансформації кажуть, що до кінця року інтернетом будуть покриті всі школи», – сказав він.

    Водночас міністр зауважив, що є питання стосовно швидкості інтернету. «У школах для звичайних занять, навіть для дистанційної освіти, швидкості 30 Мб/с достатньо, але ми прагнемо, аби всюди досягти 100 Мб/с», – сказав Шкарлет.

    Також міністр розповів, що в багатьох українських родинах немає можливості купити ноутбук кожній дитині, проте держава не може вирішувати це питання за рахунок своїх джерел.

    Міністерство освіти України прагне, аби до 2024 року у кожного педагога був комп’ютер. Наразі оголошено тендерів на купівлю близько 22 тис. ноутбуків.

    До слова, МОН нагадав педагогам, що вони мають шанс додатково заробити 20% до окладу. Зі слів міністра освіти, зарплата $4 тис. буде реальністю, але не для всіх викладачів.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом 2021 року зарплата вчителів зросте на 30%.

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    Теги: Міністерство освіти і науки зарплата освіта інтернет Сергій Шкарлет
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    Міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету