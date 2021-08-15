Міністр освіти назвав кількість шкіл в Україні, де досі немає інтернету

Шкарлет розповів, що є проблеми із швидкість інтернету в школах

На забезпечення інтернетом шкіл виділена субвенція на 0,5 млрд грн

Наразі в 22 українських школах немає інтернету. На його проведення уряд виділив субвенцію 500 млн грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Наші колеги з Міністерства цифрової трансформації кажуть, що до кінця року інтернетом будуть покриті всі школи», – сказав він.

Водночас міністр зауважив, що є питання стосовно швидкості інтернету. «У школах для звичайних занять, навіть для дистанційної освіти, швидкості 30 Мб/с достатньо, але ми прагнемо, аби всюди досягти 100 Мб/с», – сказав Шкарлет.

Також міністр розповів, що в багатьох українських родинах немає можливості купити ноутбук кожній дитині, проте держава не може вирішувати це питання за рахунок своїх джерел.

Міністерство освіти України прагне, аби до 2024 року у кожного педагога був комп’ютер. Наразі оголошено тендерів на купівлю близько 22 тис. ноутбуків.

До слова, МОН нагадав педагогам, що вони мають шанс додатково заробити 20% до окладу. Зі слів міністра освіти, зарплата $4 тис. буде реальністю, але не для всіх викладачів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом 2021 року зарплата вчителів зросте на 30%.