На Львівщині митники брали хабарі за пропуск «Зеленим коридором»

На Львівщині викрили митників, які брали хабарі за пропуск «Зеленим коридором»

Митники вимагали з кожного водія, який заїжджав на митну територію України, по 1 тисячі гривень

На Львівщині викрили двох посадовців митниці, які систематично вимагали та одержували хабарі. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

Слідство встановило, що службовці організували злочинну схему. Вони вимагали з кожного водія, який заїжджав на митну територію України, по 1 тисячі гривень.

За вказану суму інспектори обіцяли безперешкодно пропустити через смугу спрощеного митного контролю. «Зеленим коридором» за гроші пропускали автомобілі, які везли вживані товари з Польщі.

Під час одержання чергового хабаря вдалося затримати одного із інспекторів.

Проти підозрюваних відкрили кримінальне провадження. Найближчим часом їх відсторонять від служби та оберуть запобіжні заходи.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи не причетне керівництво митниці до злочинної схеми.

Нагадаємо, нещодавно київські митники попередили незаконне вивезення в міжнародному поштовому відправленні тридцяти старовинних монет 1621-1889 років виготовлення, які під виглядом звичайних значків прямували з Маріуполя до Ізраїлю.