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    Дітей багато, а комп’ютер один. Міністр освіти дав пораду багатодітним батькам

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    Шкарлет розповів, що є&nbsp;методичні рекомендації щодо&nbsp;дистанційного навчання дітей з багатодітних родин - Дітей багато, а комп’ютер один. Міністр освіти дав пораду багатодітним батькам

    Шкарлет розповів, що є методичні рекомендації щодо дистанційного навчання дітей з багатодітних родин

    Фото glavcom.ua

    «Держава не може закривати проблему нестачі домашніх комп’ютерів у школярів», – вважає чиновник

    У багатьох українських родинах немає можливості купити ноутбук кожній дитині, проте держава не може вирішувати це питання за рахунок своїх джерел. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

    Шкарлет зазначив, що розроблено відповідні методичні рекомендації, аби всім дітям у такій родині не доводилось навчатися одночасно на одному комп’ютері.

    «Є багато шкіл, директори яких дуже сумлінно поставилися до цього питання. Вони розділили і часи навчання, і зміни навчання між старшими і молодшими. Все для того, аби не було накладок ані під час звичайного режиму навчання, ані під час дистанційного», – сказав очільник МОН.

    Він наголосив, що вирішення таких ситуацій багато у чому залежить від майстерності директора школи.

    «Для директорів ми проводимо регулярні семінари, щоби покращити якість освітнього процесу, враховуючи змішану і дистанційну форми. У нас є Державна служба якості освіти, яка що два-три місяці проводить моніторинг ситуації в дистанційній формі навчання. Її регіональні представники постійно моніторять ситуацію в регіонах, надають за потреби методичну допомогу. У нас є інститути післядипломної педагогічної освіти, які відіграють роль методичних центрів і центрів комунікацій з педагогічними, науково-педагогічними працівниками», – додав Шкарлет.

    З його слів, крім моніторингу, Держслужба виявляє сильні і слабкі місця, організовує методичні семінари, щомісячне точне корегування роботи закладів освіти.

    «Мова в тому числі про корегування шкільних програм. Розумієте, місцеві школи перебувають не в прямому підпорядкуванні нашого міністерства. Вони підпорядковуються засновникам, найчастіше це органи місцевого самоврядування», – сказав чиновник.

    Нагадаємо, раніше міністр освіти зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні.

    Також очільник МОН запевнив, що ніхто примусово освітян не вакцинуватиме.

    Тим часом в Івано-Франківській громаді вчителі та працівники дошкільних закладів масово відмовляються робити щеплення.

    Читайте також інтерв’ю: Сергій Шкарлет: Є області, де вакциновано всього 7% вчителів
    Теги: державна служба Міністерство освіти і науки школа Сергій Шкарлет
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    Дітей багато, а комп’ютер один. Міністр освіти дав пораду багатодітним батькам