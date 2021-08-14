Дітей багато, а комп’ютер один. Міністр освіти дав пораду багатодітним батькам

Шкарлет розповів, що є методичні рекомендації щодо дистанційного навчання дітей з багатодітних родин

«Держава не може закривати проблему нестачі домашніх комп’ютерів у школярів», – вважає чиновник

У багатьох українських родинах немає можливості купити ноутбук кожній дитині, проте держава не може вирішувати це питання за рахунок своїх джерел. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Шкарлет зазначив, що розроблено відповідні методичні рекомендації, аби всім дітям у такій родині не доводилось навчатися одночасно на одному комп’ютері.

«Є багато шкіл, директори яких дуже сумлінно поставилися до цього питання. Вони розділили і часи навчання, і зміни навчання між старшими і молодшими. Все для того, аби не було накладок ані під час звичайного режиму навчання, ані під час дистанційного», – сказав очільник МОН.

Він наголосив, що вирішення таких ситуацій багато у чому залежить від майстерності директора школи.

«Для директорів ми проводимо регулярні семінари, щоби покращити якість освітнього процесу, враховуючи змішану і дистанційну форми. У нас є Державна служба якості освіти, яка що два-три місяці проводить моніторинг ситуації в дистанційній формі навчання. Її регіональні представники постійно моніторять ситуацію в регіонах, надають за потреби методичну допомогу. У нас є інститути післядипломної педагогічної освіти, які відіграють роль методичних центрів і центрів комунікацій з педагогічними, науково-педагогічними працівниками», – додав Шкарлет.

З його слів, крім моніторингу, Держслужба виявляє сильні і слабкі місця, організовує методичні семінари, щомісячне точне корегування роботи закладів освіти.

«Мова в тому числі про корегування шкільних програм. Розумієте, місцеві школи перебувають не в прямому підпорядкуванні нашого міністерства. Вони підпорядковуються засновникам, найчастіше це органи місцевого самоврядування», – сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше міністр освіти зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні.

Також очільник МОН запевнив, що ніхто примусово освітян не вакцинуватиме.

Тим часом в Івано-Франківській громаді вчителі та працівники дошкільних закладів масово відмовляються робити щеплення.