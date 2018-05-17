Прокуратура ФРН припинила розслідування проти лідера AfD

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Александр Гауланд

Заяву Александера Гауланда трактують у рамках права на свободу висловлювання

Прокуратура ФРН припинала розслідування щодо одного із очільників політичної сили «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Александра Гауланда за його висловлювання щодо міністра інтеграції країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про вимогу відправити Айдан Озогуз в Туреччину, звідки родом батьки міністра. Відповідний заклик Гауланд зробив в серпні 2017 року в рамках передвиборчої кампанії в ФРН, де AfD отримала 13% голосів.

Внаслідок заяви Александра Гауланда було подано 20 заяв щодо проведення розслідування по розпалюванню ненависті. Але прокурор Дірк Гермеродр заявив про те, що не було знайдено достатньої основи для підозри. При цьому прокурор посилався на рішення Конституційного Суду ФРН щодо свободи висловлювань.

Дірк Гермеродр заявив про те, що теза Александра Гауланда розглядається як відповідь на не менш суперечливу і войовничу заяву Айдан Озогуз, яка заявила про те, що в ФРН немає культури окрім як мови. Тому відповідний обмін заявами відбувався в рамках реалізації права на свободу висловлювання думки.