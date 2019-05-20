Лікарі госпіталізували депутата Ради Паламарчука



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Народний депутат України з фракції БПП Микола Паламарчук

Зазначимо, що екс-помічника Миколи Паламарчука Ігоря Павловського підозрюють у причетності до вбивства Катерини Гандзюк

Лікарі госпіталізували депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка»). Про це повідомляють «Українські новини».

Його вивезли на візку з бокового входу будівлі парламенту і помістили до карети швидкої допомоги.

За попередніми даними, у нього стався гіпертонічний криз.

Зазначимо, що колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського підозрюють у причетності до вбивства виконувача обов'язків керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Паламарчук свого часу запевняв, що не має жодного стосунку до справи про вбивство активістки та радника мера Херсона Катерини Гандзюк, і сподівається, що розслідування покінчить зі згадуванням його імені в контексті цієї трагедії.

«Я заявляю, що я, як ніхто інший, зацікавлений в об'єктивному та якнайшвидшому розслідуванні злочину проти Катерини Гандзюк і встановленні всіх причетних до злочину. Я заявляв і заявляю, що не маю жодного стосунку ні до злочину, ні до будь-яких подій, пов'язаних із Катериною Гандзюк. Тому я впевнений, що це розслідування має стати справою честі для правоохоронців, а його завершення покладе край згадці мого імені через ці трагічні події», - зазначив народний депутат.

Як повідомлялось, 2 травня одного із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський районний суд Києва відпустив під домашній арешт. Він буде змушений носити електронний браслет.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.