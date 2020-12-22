Прокуратура відкрила кримінальну справу через зарплатні борги на уранових шахтах Кіровоградщини

Фото зі сторінки у соцмережі Незалежної профспілки гірників України

Кримінальну справу зареєстровано за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам трьох уранодобувних шахт

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам уранових шахт Кіровоградщини зароблених коштів. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури.

«Сьогодні, 22 грудня 2020 року, правоохоронними органами Кіровоградської області зареєстровано кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам трьох уранодобувних шахт Кіровоградщини – «Смолінської», «Новокостянтинівської» та «Інгульської» (ДП «СхідГЗК»)», ─ йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування.

Як повідомлялося, 22 грудня гірники уранових шахт другий день блокують траси на Кіровоградщині. Люди готові протестувати цілодобово і вже встановили намети.

16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Із 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні. А 9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».

18 грудня президент Зеленський заявив, що зарплату шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

На Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.