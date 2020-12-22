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    Події в Україні

    Суд зобов'язав ДБР розслідувати «умисні дії» Зеленського, що спричинили загибель морпіха Журавля

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    23 жовтня батько розвідника Ярослава Журавля, який загинув у липні під Зайцевим, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень - Суд зобов'язав ДБР розслідувати «умисні дії» Зеленського, що спричинили загибель морпіха Журавля
    23 жовтня батько розвідника Ярослава Журавля, який загинув у липні під Зайцевим, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень

    ДБР має внести заяву батька морпіха до єдиного реєстру і розпочати слідчі дії, ─ адвокат

    Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу батька загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля і зобов'язав Державне бюро розслідувань почати провадження про вчинення президентом Володимиром Зеленським дій, внаслідок яких бійця не вдалося врятувати. Про це повідомляє волонтер Гліб Бабіч, повідомляє Цензор.НЕТ.

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    Суд зобов'язав ДБР розслідувати «умисні дії» Зеленського, що спричинили загибель морпіха Журавля
    Суд зобов'язав ДБР розслідувати «умисні дії» Зеленського, що спричинили загибель морпіха Журавля

    «Перша, маленька, але перемога у справі Ярослава Журавля. Печерський суд задовільнив скаргу його батька Сергія Журавля на ДБР, яке відмовилося відкривати справу щодо розслідування дій і бездіяльності Зеленського, які сприяли загибелі морпіха. Суд зобов'язав ДБР внести заяву до єдиного реєстру, і розпочати слідчі дії, до яких їх зобов'язує Закон», ─ написав Бабіч у коментарі.

    Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Журавель, батько розвідника Ярослава Журавля, який загинув у липні під Зайцевим, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень. Заяву він направив до Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань. Текст позову він опублікував у Facebook.

    Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один ─ бойового травмування.

    Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

    Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

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      Теги: ОБСЄ прокуратура суд ЗСУ закон смерть адвокат розслідування Державне бюро розслідувань Facebook
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