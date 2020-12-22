Офіс генпрокурора відкрив справу про держзраду нардепа Деркача

На початку грудня суд зобов’язав генпрокурорку відкрити справу про ймовірну держзраду двох депутатів

Офіс генпрокурора відкрив справу щодо можливої держзради народного депутата Андрія Деркача. Справу також порушили щодо можливого втручання Деркача у діяльність державного діяча.

Про це повідомив «Центр протидії корупції».

Активісти нагадали, що ще в жовтні подали в Офіс генпрокурора заяви щодо депутата Деркача, а також нардепа Олександра Дубінського. «Центр протидії корупції» звернувся до Офісу генпрокурора через оприлюднення так званих плівок Деркача та заяви вказаних депутатів про необхідність розслідувати нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Крім того, Дубінський та Деркач ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

«Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити відповідне провадження. Тепер же в Офіс генпрокурора повідомили, що справа відкрита», - зазначили активісти.

Вказано, що стосовно Деркача також відкрили справу за фактом ймовірного втручання у роботу державних діячів.

Раніше Офіс генпрокурора відкрив справу про держзраду Дубінського

Нагадаємо, на початку грудня суд зобов’язав Венедіктову відкрити справу про держзраду Дубінського та Деркача.

Як відомо, навесні цього року ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується «отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». Він стверджував, що записи нібито датовані 2015-2016 роками і в них йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».