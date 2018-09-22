Прокуратура вимагає скасувати офіційний статус російської мови на Донеччині



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Скаргу в інтересах держави подали до Донецького окружного адміністративного суду

Прокуратура направила позов до суду з вимогою скасувати рішення Донецької облради від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За її даними, скаргу в інтересах держави подали до Донецького окружного адміністративного суду.

У прокуратурі звертають увагу, що відповідне рішення облради від 16 серпня 2012 року було направлено на реалізацію вимог закону про засади державної мовної політики у Донецькій області. Але 28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав цей закон таким, що не відповідає Конституції України.

«При цьому Донецькою обласною радою не вжито жодних заходів щодо скасування прийнятого їм рішення», - повідомляє прес-служба.

У відомстві пояснюють, що подали свій позов для усунення цього порушення і визнання протиправним та не чинним вказаного рішення.

«Також, з метою скасування незаконних рішень територіальних рад, прийнятих із зазначених питань, Волноваською, Костянтинівською, Слов'янською і Краматорською місцевими прокуратурами пред'явлено шість позовних заяв. Наразі позови направлено до суду», - додали в облпрокуратурі.

Нагадаємо, днями Львівська обласна рада більшістю голосів ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.