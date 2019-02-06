Пропозиції Мей щодо ірландського кордону можуть знову розколоти консерваторів



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Очільниця британського уряду Тереза Мей поїде в четвер до Брюсселя для переговорів із керівництвом ЄС

На сьогодні не ясно, із якими пропозиціями Тереза Мей відправиться завтра до Брюсселя

Виступаючи в Белфасті у вівторок, очільниця британського уряду Тереза Мей наголосила на тому, що немає мови про вихід із ЄС без гарантії того, що перетин кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією буде максимально спрощеним і надалі. Також Мей відзначила важливість відкритого режиму кордону для миру в Північній Ірландії.

Проте дані тези прихильники радикального розриву із ЄС в середовищі Консервативної партії прийняли як сигнал того, що прем’єр-міністр може спробувати відійти від даних раніше обіцянок. Один із представників об’єднання «Європейська дослідницька група» (ERG) заявив, що навіть якщо Тереза Мей хотіла сказати зовсім інше, проте вони чітко розуміють про що йде мова. Про це пише британське видання The Guardian.

Раніше дана фракція консерваторів заявила про готовність підтримати угоду із ЄС, якщо механізм «Irish backstop» замінять на альтернативне рішення. Саме цей механізм має забезпечити свободу перетину кордону між Республікою Ірландія і британською північною Ірландією. Однак його реалізація може означати розкол Великої Британії – Північна Ірландія і далі буде перебувати в складі митного союзу ЄС для свободи кордону на відміну від решти країни.

Проте і на сьогодні не зрозуміло, чи вдасться до кінця середи завершити переговори щодо альтернативного технічного рішення для кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією. Міністр із питань виходу із ЄС Стіві Барклай керує даним процесом.

Із відповідним альтернативним планом Тереза Мей має направитися в четвер до Брюсселя для переговорів із керівництвом ЄС – Дональдом Туском, Жаном-Клодом Юнкером і Антоніо Таяні. ЄС виключає будь-які зміни до тексту угоди про вихід Великої Британії, в тому числі і відмову від механізму «Irish backstop».

Нагадаємо, Мей має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄС щодо Brexit на основі голосування в Палаті громад 29 січня.

Раніше депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського союзу, на якій наполягала прем'єр-міністр Тереза Мей. Відтак Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit, або домовлятиметься про нову угоду чи нові умови виходу.