Макрон і Зеленський домовилися про зміцнення відносин та взаємні візити



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Президент Франції Еммануель Макрон

Макрон також привітав демократичні процеси в Україні, що показала виборча кампанія та два тури президентських виборів

Президент Франції Еммануель Макрон і лідер президентських перегонів в Україні Володимир Зеленський домовилися про зміцнення двосторонніх відносин, включаючи взаємні візити до обох країн. Про це повідомили в адміністрації президента Франції за результатами проведеної напередодні телефонної розмови Макрона із Зеленським, передає УНН.

«Президент Республіки і пан Зеленський домовилися, після передачі влади в Україні, про зміцнення двосторонніх відносин, включаючи можливості візитів до обох країн», - йдеться у повідомленні.

Макрон також привітав демократичні процеси в Україні, що показала виборча кампанія та два тури президентських виборів.

«Президент Республіки вкотре підтвердив підтримку з боку Франції продовження реформ в Україні, боротьби проти корупції та зміцнення верховенства права», - заявили в адміністрації Макрона.

Крім того, Еммануель Макрон зазначив, що Франція твердо продовжує підтримувати повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів та ефективній імплементації Мінських домовленостей.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.

Зазначимо, ЦВК на 18:25 вже обробила 98,80% бюлетенів, за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

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