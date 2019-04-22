Тереза Мей заявила, що чекає тісної співпраці з Зеленським
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Прем’єр-міністр Великої Британії зазначила, що їхня країна твердо підтримує суверенітет України
Привітання Зеленському британський прем’єр опублікувала в Twitter
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського із перемогою в другому турі виборів президента України.
Привітання Зеленському британський прем’єр опублікувала в Twitter.
«Стабільність України має важливе значення для безпеки Європи, і я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з вами», - підкреслила Мей.
Вона додала, що Велика Британія «твердо підтримує суверенітет України».
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Зеленський Володимир Олександрович73.16%
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Порошенко Петро Олексійович24.52%
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер шоумен справді стане слугою народу.
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.
Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.