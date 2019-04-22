Тереза Мей заявила, що чекає тісної співпраці з Зеленським



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Прем’єр-міністр Великої Британії зазначила, що їхня країна твердо підтримує суверенітет України

Привітання Зеленському британський прем’єр опублікувала в Twitter

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського із перемогою в другому турі виборів президента України.

Привітання Зеленському британський прем’єр опублікувала в Twitter.

«Стабільність України має важливе значення для безпеки Європи, і я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з вами», - підкреслила Мей.

Вона додала, що Велика Британія «твердо підтримує суверенітет України».

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер шоумен справді стане слугою народу.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.