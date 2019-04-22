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    Тереза Мей заявила, що чекає тісної співпраці з Зеленським

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр Великої Британії зазначила, що їхня країна твердо підтримує суверенітет України</p> - Тереза Мей заявила, що чекає тісної співпраці з Зеленським

    Прем’єр-міністр Великої Британії зазначила, що їхня країна твердо підтримує суверенітет України

    Привітання Зеленському британський прем’єр опублікувала в Twitter

    Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського із перемогою в другому турі виборів президента України.

    Привітання Зеленському британський прем’єр опублікувала в  Twitter.

    «Стабільність України має важливе значення для безпеки Європи, і я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з вами», - підкреслила Мей.

    Вона додала, що Велика Британія «твердо підтримує суверенітет України».

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.16%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер шоумен справді стане слугою народу.

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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