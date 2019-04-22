Грибаускайте привітала Зеленського з перемогою на виборах



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Президент Литви Даля Грібаускайте Фото: facebook.com/D.Grybauskaite

Президент Литви побажала Володимиру Зеленському всіляких гараздів під час виконання важливих обов'язків, у праці на благо всього українського народу, а всім українцям - сили, єдності, миру і процвітання

Президент Литви Даля Грибаускайте в понеділок привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це повідомляється на сайті президента Литви.

«Висловлена громадянами України висока довіра дає важливе зобов'язання - відповідально зміцнювати добробут країни і всіх її громадян, об'єднувати державу, згуртувавши народ України для забезпечення миру, безпеки і незалежності країни», - йдеться в заяві Грибаускайте.

За словами президента Литви, останнім часом Україна та її народ зазнали безліч викликів, і водночас вони показали велику рішучість, самопожертву і силу духу, захищаючи свою країну і її свободу, працюючи для створення сильної та європейської держави.

Даля Грибаускайте заявляє, що Литва і її громадяни завжди будуть надійними союзниками народу України, які підтримують подальший розвиток всесторонніх зв'язків України з Європою і трансатлантичним співтовариством.

Президент Литви побажала Володимиру Зеленському всіляких гараздів під час виконання важливих обов'язків, у праці на благо всього українського народу, а всім українцям - сили, єдності, миру і процвітання.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.