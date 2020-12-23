Протести на Кіровоградщині. Гірники уранових шахт третю добу блокують чотири автошляхи через зарплатні борги

Шахтарі блокують рух транспорту у напрямках Кропивницький - Київ, Кропивницький - Миколаїв, Кропивницький - Кривий Ріг, Кропивницькій – Олександрія

На Кіровоградщині 23 грудня працівники уранових шахт «Східного гірничо-збагачувального комбінату» третю добу поспіль продовжують блокувати чотири автошляхи, вимагаючи погашення заборгованості з зарплат і відновлення роботи підприємств. Про це повідомляє голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

За його словами, станом на 8.45 працівники держпідприємства «СхідГЗК» блокують рух транспорту у напрямках Кропивницький - Київ, Кропивницький - Миколаїв, Кропивницький - Кривий Ріг, Кропивницькій – Олександрія. Триває протест біля смт Смоліне.

Місцеві жителі приносять протестувальникам їжу та теплі речі.

Також Волинець зауважив, що на 10.00 делегати від протестувальників поїдуть до Кіровоградської ОДА, де має відбутися нарада.

«Працівники уранодобувних шахт Кіровоградщини виснажені фізично та психологічно, але готові продовжувати акцію протесту. Перекриватимуть траси, доки центральна влада не виконає дві вимоги протестувальників: розрахується з боргами з заробітної плати, відновить роботу ДП «СхідГЗК», від якого залежить добробут 5000 родин працівників та мономіст, де розташовані шахти ДП», ─ наголосив Волинець.

Як повідомлялося 21 грудня, прокуратура відкрила кримінальну справу через зарплатні борги на уранових шахтах Кіровоградщини.

16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

З 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні. А 9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».

18 грудня президент Зеленський заявив, що зарплату шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

На Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.