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    В Іспанії пасажирка метро захопилася телефоном і впала під потяг

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    В Іспанії пасажирка метро захопилася телефоном і впала під потяг

    Пасажирка не постраждала - її врятували

    Мешканка Мадрида ледь не загинула після того, як, захопившись телефоном, впала на рейки перед потягом, що прибуває.

    Інцидент потрапив на камери відеоспостереження, запис опублікувало видання Mirror.

    На кадрах видно, що до станції під'їжджає поїзд. Жінка встає з лавки, щоб підійти ближче до платформи, але, не помічаючи, що вона закінчується, падає під потяг, що під'їжджав.

    Інцидент стався на станції метро Estrecho.

    Як пізніше розповіли в пресслужбі підземки, пасажирка не постраждала - її врятували.

    При цьому не уточнюється, зупинився поїзд вчасно чи вона зайняла безпечну позу на рейках.

    Користувачі соціальних мереж в свою чергу розкритикували як саму жінку, вказавши, що їй потрібно бути уважною, так і керівництво метро, яке має встановити захисні екрани на всіх станціях.

    метро Іспанія потяг жінка
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