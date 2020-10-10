Експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році



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Експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році

Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11

Найпопулярнішим став смартфон від американської компанії Apple.

Про це свідчать результати дослідження ComprarAcciones.

Згідно зі звітом, у другому кварталі 2020 року продажі смартфонів в усьому світі впали на 20,4%. Всього за три місяці було продано 294,7 мільйона одиниць в порівнянні з 370,3 мільйона одиниць у другому кварталі 2019 року.

Порівняно з першим кварталом 2020 року, це було невелике поліпшення, оскільки тоді продали всього 272,5 мільйона одиниць. У порівнянні з четвертим кварталом 2019 року продажі знизились на 13% і стали найбільшим падінням, яке коли-небудь спостерігалося на ринку смартфонів. Це також був найнижчий рівень продажів з 2013 року.

Серед п’яти провідних виробників смартфонів у Samsung був найбільший спад, попри те, що було продано найбільшу кількість одиниць. В цілому в другому кварталі 2020 року було продано 54,7 мільйона одиниць в порівнянні з 75,1 мільйона одиниць за аналогічний період минулого року. Це на 27,1% менше, ніж роком раніше.

Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

Друге місце з великим відставанням посів Samsung Galaxy A51 з 11,4 мільйона смартфонів, а ось Xiaomi Redmi Note 8 продали ненабагато менше – 11 мільйонів.