Пучдемона планують знову висунути на пост глави Каталонії

Карлеса Пучдемона висуватиме на посаду партія«Разом за Каталонію»

В Іспанії партія екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона «Разом за Каталонію» заявила про намір знову висунути свого лідера на посаду голови регіонального уряду. Про це повідомив у суботу представник партії Едуард Пужоль, передає іспанське видання El País. Рішення було оголошене після зустрічі керівництва партії



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Карлес Пучдемон

Карлеса Пучдемона висуватиме на посаду партія«Разом за Каталонію»

В Іспанії партія екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона «Разом за Каталонію» заявила про намір знову висунути свого лідера на посаду голови регіонального уряду.

Про це повідомив у суботу представник партії Едуард Пужоль, передає іспанське видання El País.

Рішення було оголошене після зустрічі керівництва партії «Разом за Каталонію» в Берліні, в якій взяли участь депутати, активісти партії і сам Пучдемон.

Голосування за затвердження нового прем'єр-міністра Каталонії має відбутися у місцевому парламенті до 14 травня.

Зазначимо, у п'ятницю, 4 травня, парламент Каталонії ухвалив реформу законодавства, яка дає змогу проводити процедуру обрання голови уряду дистанційно.

Нагадаємо, 15 квітня на вулиці Барселони вийшли люди з вимогами звільнити каталонських політиків.

Акція відбувалася за більш ніж тиждень після того, як у Німеччині звільнили затриманого раніше лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Колишній очільник Каталонії перебував під вартою на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до ФРН на підставі європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, що 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. Серед тих, хто перебуває за ґратами в Мадриді, і 53-річний екс-лідер партії «Каталонська національна асамблея» Жорді Санчес. Саме його кандидатуру вже двічі висували на пост керівника каталонського уряду.

Колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон після проведення референдуму за незалежність регіону від Іспанії і пред'явлення звинувачень в сепаратизмі і непокорі законному уряду планував втекти з країни в Росію.

Джерело: РБК-Україна