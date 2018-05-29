Пункти пропуску на Донбасі перейдуть на літній час роботи
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Розсилка
Протягом усього літнього періоду КПВВ здійснюватимуться контрольно-перевірочні та пропускні заходи з 06.00 до 20.00
У п’ятницю, 1 червня, контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
Протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду, що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00.
Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені КПВВ «Золоте», «Майорське», «Мар'їнка», «Новотроїцьке», «Гнутове» та «Станиця Луганська».
Нагадаємо, в понеділок у чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралось 220 автівок.