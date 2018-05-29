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    Пункти пропуску на Донбасі перейдуть на літній час роботи

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    Пункти пропуску на Донбасі перейдуть на літній час роботи

    Протягом усього літнього періоду КПВВ здійснюватимуться контрольно-перевірочні та пропускні заходи з 06.00 до 20.00

    У п’ятницю, 1 червня, контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

    Протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду – виїзду, що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00.

    Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені КПВВ «Золоте», «Майорське», «Мар'їнка», «Новотроїцьке», «Гнутове» та «Станиця Луганська».

    Нагадаємо, в понеділок у чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралось 220 автівок.

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