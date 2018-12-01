Пункти пропуску на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи



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У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску, на Луганщині - один

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з 1 грудня перейшли на зимовий період (з 8.00 до 17.00) «здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів».

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.

Прикордонники попросили врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове»

На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним.

Зазначається, що перехід відбувається на КПВВ на автомобільних дорогах:

дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»

дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»

дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»

дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»

дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик)

дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».

У прес-центрі додали, що перехід відбувається на підставі розпорядження командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва від 27.11.2018.

Нагадаємо, 30 листопада в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 205 автомобілів.