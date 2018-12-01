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    Пункти пропуску на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи

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    Пункти пропуску на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи

    У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску, на Луганщині - один

    Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з 1 грудня перейшли на зимовий період (з 8.00 до 17.00) «здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів».

    Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.

    Прикордонники попросили врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

    У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове»

    На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним.

    Зазначається, що перехід відбувається на КПВВ на автомобільних дорогах:

    • дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»
    • дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»
    • дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»
    • дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»
    • дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик)
    • дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».

    У прес-центрі додали, що перехід відбувається на підставі розпорядження командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва від 27.11.2018.

    Нагадаємо, 30 листопада в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 205 автомобілів.

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