Пункти пропуску на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи
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Розсилка
У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску, на Луганщині - один
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з 1 грудня перейшли на зимовий період (з 8.00 до 17.00) «здійснення контрольно-перевірочних та перепускних заходів».
Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook.
Прикордонники попросили врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове»
На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним.
Зазначається, що перехід відбувається на КПВВ на автомобільних дорогах:
- дорожній коридор «Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ» – КПВВ «Золоте»
- дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» – КПВВ «Майорське»
- дорожній коридор «Донецьк – Курахове» – КПВВ «Мар’їнка»
- дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» – КПВВ «Новотроїцьке»
- дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» – КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик)
- дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» – КПВВ «Станиця Луганська».
У прес-центрі додали, що перехід відбувається на підставі розпорядження командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва від 27.11.2018.
Нагадаємо, 30 листопада в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралось 205 автомобілів.